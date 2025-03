Schwerer Verkehrsunfall auf der B410 - Lichtenborn (Fuchswiese),

Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet ein PKW Seat, welcher von Lünebach in Richtung Lichtenborn fuhr, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW BMW.



Durch die Kollision wurde der Seat von der Fahrbahn geschleudert und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Der PKW kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Eine Beifahrerin aus dem PKW musste durch Ersthelfer aus dem PKW befreit werden.



Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, zwei weitere erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Mehr als 50 Einsatzkräfte waren an dem Rettungseinsatz beteiligt. Darunter die Feuerwehren Lichtenborn, Arzfeld, Üttfeld und Lünebach, das DRK, vier Rettungswagenbesatzungen aus Prüm, Neuerburg, Winterspelt und Arzfeld sowie zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Prüm.



Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde die B410 zwischen Pronsfeld und Lichtenborn durch die Straßenmeisterei Arzfeld voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



