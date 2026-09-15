Greimerath
Schwerer Verkehrsunfall auf der B 268 zwischen Panzhaus und Landesgrenze Saarland
Symbolbild
dpa

Am Dienstag, den 15.09.2026 kam es gegen 18:05 Uhr auf der B 268 zwischen Greimerath/Panzhaus und der Landesgrenze Saarland zu einem schweren Verkehrsunfall.

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Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine im Kreis Merzig wohnhafte Fahrzeugführerin eines Kleinwagens mit Fahrtrichtung Losheim ins Schleudern und kollidierte während des Schleudervorgangs frontal mit einem entgegenkommenden und in Richtung Zerf fahrenden PKW, der mit einem Ehepaar aus den Niederlanden besetzt war.
Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Insassen schwer verletzt und mussten in der Folge durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.
Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber der AirRescue, insgesamt 30 Kräfte der Feuerwehren aus Zerf, Greimerath und Britten-Hausbach, drei Rettungswagen sowie die Polizei Saarburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Schwarz, Jonas, PK

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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