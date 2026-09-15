Schwerer Verkehrsunfall auf der B 268 zwischen Panzhaus und Landesgrenze Saarland



Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine im Kreis Merzig wohnhafte Fahrzeugführerin eines Kleinwagens mit Fahrtrichtung Losheim ins Schleudern und kollidierte während des Schleudervorgangs frontal mit einem entgegenkommenden und in Richtung Zerf fahrenden PKW, der mit einem Ehepaar aus den Niederlanden besetzt war.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Insassen schwer verletzt und mussten in der Folge durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.



Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber der AirRescue, insgesamt 30 Kräfte der Feuerwehren aus Zerf, Greimerath und Britten-Hausbach, drei Rettungswagen sowie die Polizei Saarburg.



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Polizeiinspektion Saarburg

Schwarz, Jonas, PK



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