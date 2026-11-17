Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und zwei Absicherungsfahrzeugen wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen verletzt; zudem entstand erheblicher Sachschaden.



Gegen 11:10 Uhr befuhr ein Lkw die A1 in Richtung Koblenz. Auf Höhe der Autobahnkilometrierung 106,3 (zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich-Mitte) war die Fahrbahn aufgrund einer Tagesbaustelle auf eine Fahrspur verengt. Der fließende Verkehr wurde zu diesem Zeitpunkt bereits über den linken Fahrstreifen an der Gefahrenstelle vorbeigeführt; entsprechende Vorwarntafeln und Absicherungsfahrzeuge sicherten den Bereich ab.



Aus bislang ungeklärter Ursache wird nach ersten Ermittlungen von Unaufmerksamkeit ausgegangen. Der Lkw-Fahrer übersah die stationäre Absicherung und kollidierte frontal mit den beiden Sicherungsfahrzeugen.



Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge zusammengeschoben und schwer beschädigt.



Einsatzkräfte vor Ort:



Umgehend wurden Rettungskräfte, darunter Notärzte, mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr und diverse Einheiten der umliegenden Polizeidienststellen zur Unfallstelle alarmiert. Die verletzten Personen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Auswirkungen auf den Verkehr:



Infolge des Unfalls bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Um die Rettungsmaßnahmen, die anschließende Unfallaufnahme sowie die Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge zu ermöglichen, musste die A1 in Richtung Koblenz voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab dem Autobahnkreuz Wittlich abgeleitet. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle wurde den im Stau stehenden Fahrzeugen die Ausleitung entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung ermöglicht.



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