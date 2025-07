Schwerer Unfall zwischen Boxberg und Dreis-Brück

Boxberg, B 410 (ots) - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 14.07.2025, gegen 18:20 Uhr im Bereich der Gemarkung Boxberg, B 410, wobei ein erst 16- jähriger Leichtkraftfahrer aus hiesiger Region tödlich verunglückte.

Den ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der Jugendliche ausgangs einer abschüssigen und langgezogenen Rechtskurve, auf regennasser Fahrbahn, mit einem in dem Moment entgegenkommenden Personenkraftwagen. Hierdurch erlitt er so starke Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Die Fahrerin des Personenkraftwagens erfuhr einen schweren Schock. Die B 410 war im Nachgang für mehrere Stunden zwecks beweissicherer Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizisten aus Daun und Trier wurden dabei durch die Feuerwehren aus Boxberg und Kelberg, sowie den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Kelberg unterstützt.



