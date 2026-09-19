Schwerer Unfall auf der K 69





Demnach befuhr eine 22-Jährige aus der Verbandsgemeinde Gerolstein die genannte Strecke in Fahrtrichtung Üxheim-Nollenbach. Im weiteren Verlauf kam der PKW, welcher mit insgesamt vier Personen besetzt war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.



Die zum Teil schwer verletzten Insassen wurde in der Folge in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Vor Ort befanden sich insgesamt vier Rettungswagen, ein Krankentransportwagen, zwei Notärzte, ein Hubschrauber, 30 Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie vier Beamte der Polizeiinspektion Daun.



Es wird gebeten, aufgrund der noch laufenden Ermittlungen, von Presseanfragen abzusehen.



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