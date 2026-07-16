Schwerer Raub in der Roonstraße

Der spätere Geschädigte war auf dem Nachhauseweg aus einer Gaststätte, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch versuchte der Täter zunächst erfolglos den Geldbeutel des Mannes zu stehlen. Schließlich fügte er dem Geschädigten eine Stichverletzung am Arm zu, woraufhin dieser den Geldbeutel aushändigte. Der Täter flüchtete vermutlich durch die Roonstraße über den Grünstreifen an der Nordallee in Richtung Porta Nigra.



Der Tatverdächtige wurde durch den Geschädigten folgendermaßen beschrieben: dunkle Haut, ca. 1,80 m groß, akzentfreies Deutsch, blaue Jeans, weißes Oberteil.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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Jana Ernst

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