Schwerer Raub auf Seniorin in Konz aus 2023 - Tatverdächtiger in Haft

Die Seniorin befand sich zuhause und wachte auf. Als die Einbrecher auf die Seniorin trafen, überwältigten sie die damals 80-jährige Frau und fesselten sie. Die Täter durchsuchten ihr Haus und entwendeten mehrere Wertgegenstände.

Der Seniorin gelang es sich aus der Fesselung zu befreien und eigenständig den Notruf zu verständigen. Wir berichteten bereits in einer ersten Pressemeldung darüber: https://s.rlp.de/URDVVk9



Am Abend des 6. November 2024, sollte der Fall des schweren Raubes auf die Seniorin in der Sendung Aktenzeichen XY vorgestellt werden, da bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Letztendlich unterblieb die Ausstrahlung und war lediglich in der Mediathek einsehbar.



Im späten Frühjahr 2026 gelang den Ermittlern der Kriminalpolizei Trier mit Unterstützung des Landeskriminalamtes der entscheidende Durchbruch: Die bereits gesicherten Tatortspuren wurden erneut geprüft und gesichtet. Anhand verfeinerter DNA-Auswertungen beim Landeskriminalamt konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bei diesem handelt es sich um einen heute 52-Jährigen Mann, der sich zum Zeitpunkt des Ermittlungsergebnisses bereits in anderer Sache in Haft befand. Bisherige Ermittlungen ergaben jedoch keine weiteren Hinweise auf den zweiten, noch unbekannten Täter.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier erließ das Amtsgericht Trier auch wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes zum Nachteil der Frau aus Konz Haftbefehl gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen.



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