Schwerer Diebstahl von zwei Motorrädern

Bei den Motorrädern handelt es sich um eine auffällige rote Honda Shadow 600 sowie eine dunkelrote Kawasaki VNT 1500 Classic, beide im "Western Style" mit einem Häuptlings-Aufdruck seitlich am Tank versehen und diversen Leder-Applikationen.



Wer kann Hinweise zu dem Verbleib dieser Motorräder geben?



Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben oder hat Beobachtungen gemacht?



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtete haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





