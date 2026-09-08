Wallersheim
Schwere Brandstiftung in einem Abstellraum der Kirche in Wallersheim - Polizei sucht Zeugen
Brandstiftung Wallersheim
Brandstiftung Wallersheim
Polizeidirektion Wittlich

Am Samstag, den 05.09.2026, zündeten unbekannte Täter ein Feuer an der Tür zu einem Abstellraum der Kirche in Wallersheim an. Durch das Feuer wurde der Raum und die Verkleidung der Tür beschädigt.

Der Hausmeister bemerkte das Feuer gegen 19:00 Uhr und konnte dieses eigenständig löschen und somit eine Brandausbreitung verhindern. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Prüm hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Prüm entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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