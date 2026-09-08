Der Hausmeister bemerkte das Feuer gegen 19:00 Uhr und konnte dieses eigenständig löschen und somit eine Brandausbreitung verhindern. Es entstand ein geringer Sachschaden.
Die Polizeiinspektion Prüm hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.
Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Prüm entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
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Schwere Brandstiftung in einem Abstellraum der Kirche in Wallersheim - Polizei sucht Zeugen
Der Hausmeister bemerkte das Feuer gegen 19:00 Uhr und konnte dieses eigenständig löschen und somit eine Brandausbreitung verhindern. Es entstand ein geringer Sachschaden.