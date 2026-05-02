Schweich - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer





Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Schweich beim Abbiegen einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer aus Trier übersah. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.



Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er war vor Ort ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.



Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizeiinspektion Schweich mit drei Streifenwagen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier und der Feuerwehr Schweich zur technischen Hilfeleistung.



Die zuständige Straßenmeisterei Trier übernahm die Reinigung der Fahrbahn und stellte entsprechende Beschilderung auf.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L141 zwischen Schweich und Föhren für etwa 90 Minuten voll gesperrt.



Die Polizeiinspektion Schweich bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Erste Hilfe leisteten und die Beteiligten betreuten



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