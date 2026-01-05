Schwan an Heiligabend in Briedel gewildert - Zeugen/-innen gesucht





Dem Tier wurde vermutlich mit einem Messer der Hals durchtrennt und wurden diverse Fleischstücke herausgeschnitten.



Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 23.12.25 auf den 24.12.25. Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.



Mögliche Zeugen/-innen der Tat, welche Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen kurz vor Weihnachten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) oder der Kriminalinspektion Wittlich (06571-95000) in Verbindung zu setzen.



