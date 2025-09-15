Dieser kam, vermutlich infolge von Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb manövrierunfähig im angrenzenden Feld stehen. Zwei der im Bus befindlichen Kinder wurden durch den Unfall leicht verletzt, konnten aber nach kurzer Behandlung durch Rettungskräfte den Heimweg antreten.
Schulwegunfall auf der K 68
