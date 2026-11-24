Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dabei auf der ordnungsgemäßen Sicherung der mitfahrenden Kinder. Es wurden keine Verstöße festgestellt.
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Schulwegkontrollen in Konz-Könen
Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dabei auf der ordnungsgemäßen Sicherung der mitfahrenden Kinder. Es wurden keine Verstöße festgestellt.