Schüler sprüht Pfefferspray in Realschule

Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte klagen über akute Atemwegsreizungen.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verantwortlichem um einen 13-jährigen Schüler der Realschule handeln.
Anlaufstelle für Eltern: Verkehrsübungsfläche / Haltestelle der Schulbusse (im Bereich der Schule)
Einsatz- und Rettungskräfte verschiedener Organisationen befinden sich vor Ort im Einsatz.
