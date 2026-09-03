Schrauben auf Supermarktparkplatz ausgelegt - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Donnerstag, 03.09.2026, gegen 00:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße 57 in Gerolstein durch einen bislang unbekannten Täter Schrauben ausgelegt.





Hierbei wurden Schrauben in zweistelliger Anzahl gezielt aufrecht auf dem Parkplatz platziert.



An mindestens vier Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden an den Reifen.



Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.



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