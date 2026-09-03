Gerolstein
Schrauben auf Supermarktparkplatz ausgelegt - mehrere Fahrzeuge beschädigt
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Donnerstag, 03.09.2026, gegen 00:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße 57 in Gerolstein durch einen bislang unbekannten Täter Schrauben ausgelegt.

Lesezeit 1 Minute



Hierbei wurden Schrauben in zweistelliger Anzahl gezielt aufrecht auf dem Parkplatz platziert.

An mindestens vier Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden an den Reifen.

Mögliche weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein

Ansprechpartner: PHK Jung
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

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