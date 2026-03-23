Schockanrufe: Kripo Idar-Oberstein veranstaltet Präventionsveranstaltung im April

rlp.de/MzbfsDG) wurde bereits auf künftig geplante Präventionsveranstaltungen hingewiesen.



Nachdem die erste Präventionsveranstaltung vom 3. März 2026 in der Göttenbach-Aula der Stadtverwaltung Idar-Oberstein ein voller Erfolg war und tollen Zuspruch erhielt, ist nun ein weiterer Präventionsvortrag im Bereich der VG Herrstein-Rhaunen geplant.



Unter der Überschrift "Schockanrufe" findet am Montag, den 20. April 2026, ab 16 Uhr eine Präventionsveranstaltung im Bürgerhaus Hettenrodt, Am Wartenhübel, 55758 Hettenrodt statt. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die sich oder ihre Angehörigen über diese perfide Betrugsmasche informieren und davor schützen möchten.



Der Vortrag wird von Beamten der Kriminalpolizei gehalten, die in ihrer täglichen Arbeit mit der Bearbeitung solcher Betrugsdelikte befasst sind und daher aus erster Hand über aktuelle Vorgehensweisen und Erfahrungen berichten können. Sogenannte Schockanrufe stellen eine weiterhin verbreitete Form des Telefonbetrugs dar, bei der Täter Notlagen fingieren und so gezielt Angst und Verunsicherung ausnutzen, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen.



Ziel der Veranstaltung ist es, über typische Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, Warnsignale zu erkennen und konkrete Handlungsempfehlungen für den Ernstfall zu geben.



Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail og-hettenrodt@og.vg-hr.de oder per Telefon 0179-2407007 gebeten.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist jedoch auch ohne vorherige Anmeldung grundsätzlich möglich. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmende!



Mit dieser Präventionsmaßnahme setzt die Polizei Idar-Oberstein ihr Engagement fort, die Bevölkerung für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren und die Kriminalprävention in der Region nachhaltig zu stärken.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

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