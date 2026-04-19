Er geriet in diese Schnur ohne sich hierdurch zu verletzen. Insbesondere für Radfahrer stellt eine solche Handlung eine hohe Gefährdung dar.
Es wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.
Zeugen welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
email: pitrier.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Schnur über die Fahrbahn gespannt - Polizei sucht Zeugen
Er geriet in diese Schnur ohne sich hierdurch zu verletzen. Insbesondere für Radfahrer stellt eine solche Handlung eine hohe Gefährdung dar.