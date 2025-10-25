Schaufenster beschädigt





Vor Ort kann festgestellt werden, dass auf der Außenseite der Glasfläche, in etwa 70 cm Höhe, eine kleine, aber tiefe Beschädigung vorliegt, die als Ursprung für die Splitterung der gesamten Schaufensterscheibe anzusehen ist.



Die Entstehung der Beschädigung ist derzeit nicht genau zu klären. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie vorsätzlich verursacht wurde. Jedoch ist aber auch ein Entstehen durch witterungsbedingte Einflüsse oder durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug denkbar.



Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Schadens geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Birkenfeld melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Birkenfeld



Telefon: 06782 9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell