Sattelzug 53 km/h zu schnell - Bilanz bei Überladungen weiter steigend

Erst vergangene Woche hatten die Behörden ebenfalls Kontrollen diesbezüglich durchgeführt. Wie letzte Woche wurden auch gestern wieder eine Vielzahl von Überladungen festgestellt.

Insgesamt musste dieses Mal sogar zehn Mal die Weiterfahrt wegen einer Überladung oder fehlender Genehmigungen untersagt werden. Dabei lagen die festgestellten Überschreitungen der Gewichte diesmal im Gewichtsbereich von 44 bis 68,5 Tonnen (!). Demnach lagen die Überladungen im Bereich zwischen 10 bis sage und schreibe 70%. Traurige Spitzenreiter bei den Kontrollen waren ein niederländischer Holztransport mit 68,5 Tonnen und ein mit Gülle beladener niederländischer Sattelzug mit 53 Tonnen.

Insgesamt wurden diesmal 5 Holztransporte, zwei mit Gülle beladene Sattelzüge sowie je ein mit Schweinen, Tierfutter und Metall beladener Sattelzug wegen Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes oder fehlender Genehmigung beanstandet. Das zulässige Gesamtgewicht lag für alle bei den gesetzlich vorgeschriebenen 40 Tonnen.

Gegen die verantwortlichen Fahrer wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen die jeweiligen Unternehmen werden Verfahren angestrebt, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

Des Weiteren wurde ein rumänischer Fahrer eines niederländischen Sattelzuges gestoppt, welcher die für ihn gültige Höchstgeschwindigkeit um 53 km/h überschritt. Bei der genaueren Auswertung wurde nämlich bei dem Fahrer eine Geschwindigkeit von 113 Km/h festgestellt, obwohl für ihn in diesem Bereich der BAB A-60 lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erlaubt war. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, zudem erwarten ihn 2 Monate Fahrverbot. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen wurden noch zwei Verkehrsteilnehmer mit einem Handy am Steuer erwischt. Außerdem wurden noch einige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen und Kontrollberichte werden auch hier vorgelegt.

Überladene Lastkraftwagen verursachen überproportional hohe Schäden an der Straßeninfrastruktur. Bereits geringe Überschreitungen der zulässigen Achslasten können die Beanspruchung der Fahrbahn deutlich erhöhen. Die Folgen sind Spurrillen, Risse, Schlaglöcher und eine beschleunigte Zerstörung des Straßenunterbaus. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer der Straßen, notwendige Sanierungen werden früher erforderlich und die Kosten für Kommunen und Steuerzahler steigen. Besonders problematisch ist die regelmäßige Belastung durch überladene Fahrzeuge. Die Einhaltung der zulässigen Gesamt- und Achslasten ist daher ein wichtiger Beitrag zum Erhalt unserer Straßen und zur Verkehrssicherheit.



Im Einsatz befanden sich Beamte der Polizei Zone Eifel (B), Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität Mainz sowie die Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier.

Wie in der Vergangenheit mehrfach schon angekündigt werden die Kontrollen aufgrund der erschreckenden Feststellungen in jüngster Vergangenheit weiter intensiviert und fortgeführt.



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