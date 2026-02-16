Sattelschlepper blockiert nach Verkehrsunfall einen Fahrstreifen der B327 in Morbach (OT Hundheim)

Am 15.02.2026, gegen 21.00 Uhr, kam es auf der B327, Höhe Morbach-Hundheim, aufgrund schneeglatter Fahrbahn zu einem Alleinunfall mit einem Sattelschlepper.



Das Fahrzeug behindert den Verkehr in Fahrtrichtung Thalfang. Die Straßenmeisterei Bernkastel sichert aktuell den Lkw ab.

Aufgrund von Problemen mit dem Abschleppdienst konnte dieser noch nicht geborgen werden.

Die Polizei berichtet, wenn keine Behinderungen mehr bestehen.



