Sattelschlepper blockiert nach Verkehrsunfall einen Fahrstreifen der B327 in Morbach (OT Hundheim) - Nachtragsmeldung





Der betreffende LKW befuhr zuvor die B327 aus Morbach kommend, in Fahrtrichtung Hinzerath, als er auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von selbiger abkam. Während die Zugmaschine im dortigen Straßengaben zum Stehen kam, blockierte der Auflieger des Gespanns die B327 in Fahrtrichtung Morbach. Der LKW war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt.



Folgend musste die Unfallstelle für mehrere Stunden abgesichert werden, bis der LKW gegen 04:00 Uhr durch ein verständigtes Abschleppunternehmen geborgen werden konnte. Hierfür musste die B327 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.



Nach Beendigung der Bergungs- sowie anschließenden Reinigungsmaßnahmen konnte die Strecke gegen 04:45 Uhr wieder gänzlich für den Verkehr freigegeben werden.

Neben der Polizeiinspektion Morbach war zudem die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues im Einsatz.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell