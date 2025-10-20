Hierzu wurde bereits am 08.10.2025 eine Pressemeldung veröffentlicht.
Zwischenzeitlich wurden folgende Schriftzüge festgestellt: TBK, FTM, KARO
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigungsserie durch Graffiti in Wittlich