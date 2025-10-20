Wittlich
Sachbeschädigungsserie durch Graffiti in Wittlich
Polizeidirektion Wittlich

Seit Anfang Oktober häufen sich die Sachbeschädigungen durch Graffiti in Wittlich.



Hierzu wurde bereits am 08.10.2025 eine Pressemeldung veröffentlicht.

Zwischenzeitlich wurden folgende Schriftzüge festgestellt: TBK, FTM, KARO

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

