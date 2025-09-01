Sachbeschädigungen in der Kirche "St. Paulinus" in Beuren Hw.



Unkontrolliert entzündeten diese Altarkerzen sowie vorgehaltene Opferkerzen, die in der Kirche wahllos und in gefahrenträchtiger Art und Weise platziert wurden.

Durch die Hitzeentwicklung wurde unter anderem die aufgestellte Osterkerze in Mitleidenschaft gezogen. Gepolsterte Sitzflächen einer Kirchenbank wurden mit flüssigem Wachs übergossen.

Verunreinigungen entstanden durch das Vorgehen auch an Kerzenständern und dem Kirchenboden.



Die Polizeiinspektion Hermeskeil erbittet sachdienliche Hinweise

unter 06503-9151-0 oder per E-Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de.



