Sachbeschädigungen in der Kirche "St. Paulinus" in Beuren Hw.
Unbekannte Täter betraten am Sonntag, 24.08.2025 zwischen 09.00h und 18.00h die katholische Kirche in Beuren Hochwald.


Unkontrolliert entzündeten diese Altarkerzen sowie vorgehaltene Opferkerzen, die in der Kirche wahllos und in gefahrenträchtiger Art und Weise platziert wurden.
Durch die Hitzeentwicklung wurde unter anderem die aufgestellte Osterkerze in Mitleidenschaft gezogen. Gepolsterte Sitzflächen einer Kirchenbank wurden mit flüssigem Wachs übergossen.
Verunreinigungen entstanden durch das Vorgehen auch an Kerzenständern und dem Kirchenboden.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil erbittet sachdienliche Hinweise
unter 06503-9151-0 oder per E-Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de.

