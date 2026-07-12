Zeugen, welche Personen in dem oben genannten Gebäude festgestellt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592-96260 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon 06592 9626-0
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Sachbeschädigungen ehem. Schule
Zeugen, welche Personen in dem oben genannten Gebäude festgestellt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592-96260 in Verbindung zu setzen.