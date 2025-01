Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet Prüm

Am Freitag, den 10.01.2025 befuhren Beamte der Polizeiinspektion Prüm gegen 21.14 Uhr den Gerberweg, als eine Gruppe von Jugendlichen auf sich aufmerksam machte.

Diese hatten unmittelbar einen jungen Mann, welcher zuvor ein Buswartehaus mit Graffiti besprüht hatte, festgehalten, bevor dieser vom Tatort fliehen konnte.

Der Täter soll in Begleitung weiterer Jugendlicher gewesen sein, die sich bereits von der Örtlichkeit entfernt hatten.



Am Montagmorgen, den 13.01.2025, wurden an der Realschule Plus in der Wandalbertstraße weitere Graffiti festgestellt ebenso wie am Prümer Sommer Platz in der Tiergartenstraße vor der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm.



Die Graffiti zeigen teils verbotene, rechtsextremistische Symbole oder waren von rechtsextremen Gedankengut geprägt.



Dank des mutigen, beherzten und lobenswerten Einschreitens der Jugendlichen im Gerberweg konnte für die Tat im Gerberweg bereits ein Beschuldigter ermittelt werden.



Zeugen, die Hinweise zu den weiteren Taten und/oder Mittätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell