Sachbeschädigungen an Pkw

Der blaufarbene Pkw stand kurz hinter der Einmündung zur Moselstraße, im dortigen Baustellenbereich der B53.



Weiter kam es in Bernkastel, in der Straße "Altenwald", im Zeitraum 16.01. bis 20.01.2026 zu einer weiteren Sachbeschädigung. Hier wurde die Motorhaube eines schwarzen BMW zerkratzt.



In beiden Fällen wurden die Pkw mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell