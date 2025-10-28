Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bislang vier Fahrzeuge beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten die Fahrzeugkarosserien vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Die betroffenen Fahrzeugen waren im Bereich der Wawerner Straße abgestellt.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Sachätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen.

Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581 / 9155-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Tel: 06581/9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell