Unter anderem wurde eine Sitzbank aus der Verankerung gerissen und an einem Fitnessgerät wurden die Schrauben gelöst. Letztgenanntes Lösen der Schrauben führte glücklicherweise zu keinem Unfall für Nutzer.
Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich unter der Tel. Nr.: 06502-91570 in Verbindung zu setzen.
Sachbeschädigungen am Mehrgenerationenplatz
