Zwischen dem 05.02.2026 und dem 06.02.2026 wurde in der Pommerstraße in Kröv eine Scheibe eines Einfamilienhauses mit einem Stein eingeworfen.

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (06531 95270) in Verbindung zu setzen.

