Bernkastel-Kues
Sachbeschädigung
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Im Zeitraum vom 05.02.2026, 13:30 Uhr bis 06.02.2026, 07:30 Uhr kam es auf dem Gelände des "JUFA Hotels" in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Steine auf das Gelände der Hotelanlage und beschädigten dabei die Sicherheitsverglasung einer Tür sowie den Sichtschutz eines Doppelstabmattenzaunes. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.
Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachung gibt es Ermittlungsansätze.
Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531 95270) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
0653195270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren