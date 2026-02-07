Im Zeitraum vom 05.02.2026, 13:30 Uhr bis 06.02.2026, 07:30 Uhr kam es auf dem Gelände des "JUFA Hotels" in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Steine auf das Gelände der Hotelanlage und beschädigten dabei die Sicherheitsverglasung einer Tür sowie den Sichtschutz eines Doppelstabmattenzaunes. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachung gibt es Ermittlungsansätze.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531 95270) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

0653195270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell