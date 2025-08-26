Sachbeschädigung

Dreis (b. Wittlich) (ots) - Zwischen Sonntag, dem 24.08.2025 gegen 20:00 Uhr und Montag, dem 25.08.2025 ca. 8:00 Uhr wurden die beiden vorderen Seitenscheiben eines blauen Transporters beschädigt.

Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260 in Verbindung zu setzen.



