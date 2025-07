In der Nacht vom 12.07.2025, 23:30 Uhr, auf den 13.07.2025 kam es bei Kröv zu einer Sachbeschädigung.

Eine Holzbank und ein Tisch, die sich an der K63 bei einer Bergkapelle befinden, wurden dabei angegangen. Dem Anschein nach dürfte sogar eine Säge dazu verwendet worden sein. Die Schadenshöhe dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 06531 95270 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



