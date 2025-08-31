Sachbeschädigung Zaunanlage sowie Graffiti innerhalb des Solarparks

Bisher unbekannte Täter beschädigten den Außenzaun der Anlage und verschafften sich so vermutlich unberechtigten Zutritt zur Freifläche der Anlage. Dort besprühten sie den Transformator mit Graffiti.
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.: 06783-9910.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus-Strasse 1
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
