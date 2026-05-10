Sachbeschädigung / Vandalismus

Im Zeitraum 08.05.2026, 18:00 Uhr bis 09.05.2026, 06:45 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Baukran und einem Lastkraftwagen, welche sich im Bereich einer Baustelle Röntgenstraße in Wittlich befanden und beschädigten hier die Scheiben, vermutlich durch Werfen von Gegenständen gegen eben diese.





Weiterhin wurden Absperrschilder und Baustellenbeleuchtungen entfernt, beschädigt und in unmittelbarer Nähe der Baustelle verteilt.



Es ergaben sich Hinweise auf "Beschwerden" über die notwendigen Sperrungen eines in der Nähe verlaufenden Radwegs.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell