Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Dockweiler (ots) -



Im Tatzeitraum Samstag, den 29.08.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 30.08.2026. 18:00 Uhr kam es in Dockweiler in der Nähe des dortigen Spielplatzes an einem Anwesen zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu einem Anwesen und dessen Grundstück. Hier nahmen die unbekannten Täter Werkzeuge aus einem Gartenhaus und beschädigten damit ein Gartentor und das dazugehörige Schloss.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

PHK Köb

Telefon: 06592 - 9626 - 0

https://s.rlp.de/PIDaun





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Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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