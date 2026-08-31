Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Dockweiler (ots) -
Im Tatzeitraum Samstag, den 29.08.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 30.08.2026. 18:00 Uhr kam es in Dockweiler in der Nähe des dortigen Spielplatzes an einem Anwesen zu einer Sachbeschädigung.
Unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu einem Anwesen und dessen Grundstück. Hier nahmen die unbekannten Täter Werkzeuge aus einem Gartenhaus und beschädigten damit ein Gartentor und das dazugehörige Schloss.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
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Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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