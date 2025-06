Sachbeschädigung und Diebstahl sind kein Jugendstreich.

In der Zeit von Samstag, dem 31.05.2025, bis Sonntag, den 01.06.2025, ca. 19:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ortslage Graach an der Mosel.

Hier wurde ein Ortsschild durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter umgestoßen oder umgetreten. Hierbei kam es zur Zerstörung des Rohpfosten. Eine Schadenshöhe beträgt ca. 500,- EUR zum Nachteil der Ortsgemeinde Graach.

Des Weiteren kam es im Monat Mai zu zwei Diebstählen eines massiven Holzwerbeschildes "Graacher Himmelreich". In beiden Fällen wurde das Werbeschild unbeschädigt auf dem Spielplatz in Wehlen (Uferallee) aufgefunden.

Zeugen, die eine oder mehrere verdächtige Personen zu den angegebenen Tatzeitpunkten gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



