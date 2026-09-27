Sachbeschädigung und Diebstahl an und aus Fahrzeug



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Zeitraum 25.09.2026, 20:30 Uhr bis 26.09.2026, 09:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu mehreren im Bereich der Eifelstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und prüfte, ob diese abgeschlossen waren.

In einem unverschlossenen Fahrzeug entwendete er einen geringen Bargeldbetrag, welcher sich im Inneren befand.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Im Tatzeitraum 25.09.2026, 23:00 Uhr bis 26.09.2026, 12:49 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Vor den Gruben" in Salmtal abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen im Bereich der Beifahrerseite durch Zufügen von mehreren Kratzern.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



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