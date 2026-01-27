Sachbeschädigung und Diebstahl an Kfz in der Achtstraße

In der Zeit vom 20.01.2026 19:00 Uhr bis 21.01.2026 07:30Uhr wurde bei der Firma Mildenberger Mechatronic GmbH in Birkenfeld an einem PKW die Seitenscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen.

Des Weiteren wurde die Autobatterie vom Motor abgeklemmt und entwendet. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





