Sachbeschädigung und Beleidigung





Hier beschädigte er unvermittelt mittels eines Fußtritts ein parkendes Fahrzeug und beleidigte die 58-jährige Fahrzeugeigentümerin aus der VG Wittlich-Land.



Im Anschluss entfernte er sich ins Stadtgebiet.



Im Rahmen der Fahndung wurde der amtsbekannte 55-Jährige durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich angetroffen und aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen.



Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell