Wittlich
Sachbeschädigung und Beleidigung
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am 09.03.2026 gegen 13:45 Uhr befand sich ein 55-jähriger wohnsitzloser Mann im Bereich der Karrstraße in Wittlich.

Hier beschädigte er unvermittelt mittels eines Fußtritts ein parkendes Fahrzeug und beleidigte die 58-jährige Fahrzeugeigentümerin aus der VG Wittlich-Land.

Im Anschluss entfernte er sich ins Stadtgebiet.

Im Rahmen der Fahndung wurde der amtsbekannte 55-Jährige durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich angetroffen und aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

