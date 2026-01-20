Sellerich Sachbeschädigung - mutwillige Beschädigung von zwei Waldhütten Polizeidirektion Wittlich (ots) 20.01.2026, 20:38 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Waldgebiet zwischen der Ortschaft Hontheim bei Sellerich und der L 20, zwischen dem Schwarzen Mann und Buchet, kam es in der Zeit vom 13.01.2026 bis zum 17.01.2026 zu einer Sachbeschädigung von zwei Waldhütten.

Diese wurden durch enorme Krafteinwirkung an den Seitenwänden und an den Dächern irreparabel beschädigt.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise unter 06551/942-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen