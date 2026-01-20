Diese wurden durch enorme Krafteinwirkung an den Seitenwänden und an den Dächern irreparabel beschädigt.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise unter 06551/942-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung - mutwillige Beschädigung von zwei Waldhütten
Diese wurden durch enorme Krafteinwirkung an den Seitenwänden und an den Dächern irreparabel beschädigt.