Sachbeschädigung mittels Graffiti

Bislang unbekannte Täter haben im Bereich des Verbindungswegs, zwischen der Hauptstraße und der Sonnenberger Straße, die Pflastersteine mit Graffiti besprüht.





Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkt sich der Tatzeitraum auf Donnerstagabend, den 06.08.2026 bis

Freitagmorgen, den 07.08.2026.



Seitens der Polizeiinspektion Birkenfeld werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht

bzw. verdächtige Personen gesehen haben.



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