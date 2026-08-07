Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkt sich der Tatzeitraum auf Donnerstagabend, den 06.08.2026 bis
Freitagmorgen, den 07.08.2026.
Seitens der Polizeiinspektion Birkenfeld werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht
bzw. verdächtige Personen gesehen haben.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782/9910
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Sachbeschädigung mittels Graffiti