Kronweiler
Sachbeschädigung mittels Graffiti
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Bislang unbekannte Täter haben im Bereich des Verbindungswegs, zwischen der Hauptstraße und der Sonnenberger Straße, die Pflastersteine mit Graffiti besprüht.



Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkt sich der Tatzeitraum auf Donnerstagabend, den 06.08.2026 bis
Freitagmorgen, den 07.08.2026.

Seitens der Polizeiinspektion Birkenfeld werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht
bzw. verdächtige Personen gesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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