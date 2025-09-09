Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die rechte Tür des dortigen Bücherschrankes sowie mehrere Glühbirnen einer angebrachten Lichterkette herausgerissen.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil
Tel.: 06503/9151-0
Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de
erbeten.
Sachbeschädigung in Gusenburg