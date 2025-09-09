Sachbeschädigung in Gusenburg

Am Montag, den 08.09.2025, wurden gegen 16:05 Uhr mehrere Beschädigungen innerhalb eines öffentlich zugänglichen Holzunterstandes im Bereich der Grundschule Gusenburg festgestellt.





Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter die rechte Tür des dortigen Bücherschrankes sowie mehrere Glühbirnen einer angebrachten Lichterkette herausgerissen.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil



Tel.: 06503/9151-0



Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de



erbeten.



