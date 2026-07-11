Sachbeschädigung in der Innenstadt





Durch die eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich konnte die Person schnell festgestellt werden.



Es handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus der VG Bernkastel-Kues, welcher aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen eine Fensterscheibe beschädigt hatte.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell