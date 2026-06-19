Ein bislang unbekannter Täter warf, zwischen 15:15 Uhr und ca. 16:30 Uhr, ein Glaselement der Tür ein. Hierfür wurde vermutlich ein Backstein genutzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar Oberstein in Verbindung zu setzen.
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55743 Idar-Oberstein
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Sachbeschädigung in der Hohlstraße
Ein bislang unbekannter Täter warf, zwischen 15:15 Uhr und ca. 16:30 Uhr, ein Glaselement der Tür ein. Hierfür wurde vermutlich ein Backstein genutzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar Oberstein in Verbindung zu setzen.