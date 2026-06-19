Sachbeschädigung in der Hohlstraße

Am 19.06.26 kam es in der Hohlstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Mehrfamilienhauses.

Ein bislang unbekannter Täter warf, zwischen 15:15 Uhr und ca. 16:30 Uhr, ein Glaselement der Tür ein. Hierfür wurde vermutlich ein Backstein genutzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

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55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

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