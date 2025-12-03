Sachbeschädigung in der Hermanisstraße in Hermeskeil

Unbekannte Täter schlugen das Fensterglas der Haustür ein. Die Tatbegehungsweise und das Tatmotiv sind unbekannt. Hinweise auf einen versuchten Wohnungseinbruch liegen derzeit jedoch nicht vor.
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Tel. 06503/9151-0
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
