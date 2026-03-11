Idar-Oberstein
Sachbeschädigung im Parkhaus nahe der Edelsteinbörse - Zeugen gesucht!
Symbolbild
Symbolbild
Polizeidirektion Trier

Im Zeitraum zwischen dem 9. und und 26. Februar 2026 kam es zu einer Sachbeschädigung in dem Parkhaus in der Nähe der Edelsteinbörse in Idar-Oberstein.

Der oder die bislang unbekannten Täter rissen in mehreren Etagen die Leuchtstoffröhren und diverse Schutzgitter von den Decken.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren