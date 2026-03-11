Sachbeschädigung im Parkhaus nahe der Edelsteinbörse - Zeugen gesucht!

Im Zeitraum zwischen dem 9. und und 26. Februar 2026 kam es zu einer Sachbeschädigung in dem Parkhaus in der Nähe der Edelsteinbörse in Idar-Oberstein.

Der oder die bislang unbekannten Täter rissen in mehreren Etagen die Leuchtstoffröhren und diverse Schutzgitter von den Decken.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





