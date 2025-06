Sachbeschädigung im Eingangsbereich des Birkenfelder Freibads - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 06.06.2025, 21:00 Uhr und dem 07.06.2025, 07:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung der Glasscheibe im Eingangsbereich des Freibads Birkenfeld, Am Schwimmbad 2 in 55765 Birkenfeld.



Demnach warf ein bislang unbekannter Täter einen circa 3,5 cm großen Stein gegen die Glasscheibe im Eingangsbereich des Freibads.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782 - 9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell