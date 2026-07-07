Morbach/Gonzerath
Sachbeschädigung eines Sonnensegels auf dem Spielplatz
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Auf dem Spielplatz Gonzerath wurde vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 01.07.2026, auf Donnerstag, 02.07.2026, das Sonnensegel eines Spielgerätes beschädigt.

Mitarbeiter der Gemeinde stellten den Schaden bei Arbeiten auf dem Spielplatz fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Hinweise zu den näheren Umständen oder möglicher Täter an die Polizei Morbach 06533-93740.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren