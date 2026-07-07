Sachbeschädigung eines Sonnensegels auf dem Spielplatz

Auf dem Spielplatz Gonzerath wurde vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 01.07.2026, auf Donnerstag, 02.07.2026, das Sonnensegel eines Spielgerätes beschädigt.

Mitarbeiter der Gemeinde stellten den Schaden bei Arbeiten auf dem Spielplatz fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Hinweise zu den näheren Umständen oder möglicher Täter an die Polizei Morbach 06533-93740.



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Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740





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