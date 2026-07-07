Mitarbeiter der Gemeinde stellten den Schaden bei Arbeiten auf dem Spielplatz fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Hinweise zu den näheren Umständen oder möglicher Täter an die Polizei Morbach 06533-93740.
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Polizeiinspektion Morbach
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Sachbeschädigung eines Sonnensegels auf dem Spielplatz
Mitarbeiter der Gemeinde stellten den Schaden bei Arbeiten auf dem Spielplatz fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Hinweise zu den näheren Umständen oder möglicher Täter an die Polizei Morbach 06533-93740.