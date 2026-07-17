Sachbeschädigung eines parkenden Pkw

Am 17.07.2026 im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines in einer Parkbucht in der Dr. Oetker-Straße geparkten Pkw beschädigt. Die Heckscheibe des betreffenden Pkw zerbrach aufgrund der Einwirkung in Gänze.

Wengerohr (ots) -



Am 17.07.2026 im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines in einer Parkbucht in der Dr.-Oetker-Straße geparkten Pkw beschädigt. Die Heckscheibe des betreffenden Pkw zerbrach aufgrund der Einwirkung in Gänze.

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