Wengerohr (ots) -
Am 17.07.2026 im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines in einer Parkbucht in der Dr.-Oetker-Straße geparkten Pkw beschädigt. Die Heckscheibe des betreffenden Pkw zerbrach aufgrund der Einwirkung in Gänze.
Hinweise zur Tat werden durch die Polizeiinspektion Wittlich entgegengenommen.
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Sachbeschädigung eines parkenden Pkw
Wengerohr (ots) -