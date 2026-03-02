Polizeidirektion Trier
Sachbeschädigung einer Schranke

55777 Fohren-Linden, Feldweg Verlängerung Lindenstraße Richtung L348/L169 "Schwarzes Wäldchen" (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 28.02.2026, 17:00 Uhr und 01.03.2026, 18:50 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf dem Feldweg zwischen der Lindenstraße und L348/L169 "Schwarzes Wäldchen" auf unbekannte Weise eine Schranke beschädigt.

Hierbei wurde ein Sicherungsbolzen in der Schranke, welcher durch zwei Schließbolzen gesichert war, auf gewaltsame Weise herausgeschlagen, um womöglich die Durchfahrt zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

