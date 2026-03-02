Sachbeschädigung einer Schranke

Hierbei wurde ein Sicherungsbolzen in der Schranke, welcher durch zwei Schließbolzen gesichert war, auf gewaltsame Weise herausgeschlagen, um womöglich die Durchfahrt zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.
